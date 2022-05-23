"Я общаюсь на украинском, стараюсь. Я всю жизнь говорил по-русски, а сейчас хочу разговаривать только на украинском.

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Самое главное, что наша сборная не падает духом. Тренируются все, собираются. Будет тяжело, что где-то не доиграли. Должны были доиграть три месяца, чтобы поддерживать форму. Ну ничего страшного, все еще впереди. Мы всегда рассчитываем, что наши ребята будут играть более агрессивно, и удача будет на нашей стороне.

Верю ли я в команду? А мы по-другому не можем. У нас сейчас такая ситуация в стране... Нужна только победа", – сказал Максимов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, "сине-желтые" в Словении начали последний этап подготовки к матчу плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Впереди команду Петракова ожидает еще минимум один спарринг.

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