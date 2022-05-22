Динамо узнало второго потенциального соперника в квалификации ЛЧ – украинец стал чемпионом Кипра
В чемпионате Кипра наконец-то определились участники Лиги чемпионов – трофей первенства достался команде украинца Александра Нойока.
Аполлон досрочно стал чемпионом Кипра, так что поражение от АЕК Ларнака никак не огорчило команду Нойка. Единственный гол во встрече забил Густаво.
Динамо получило первого потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов 2022/23
В параллельном поединке Пафос с Рудько на воротах неожиданно обыграл АПОЭЛ. Гол Квиды и дубль Жайру принесли победу команде украинца, который пропустил один мяч от Лукаса. Таким образом, именно АЕК Ларнака вырвался на второе место, позволяющее побороться за путевку в Лигу чемпионов со второго квалифай раунда.
Отметим, что здесь начнет свой путь в самый престижный европейский турнир и киевское Динамо. Именно АЕК и Фенербахче стали потенциальными соперниками киевского клуба.
Новый формат ЛЧ предусматривает другие изменения – групповой этап станет длиннее на месяц, дилемма России и Украины