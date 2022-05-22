Аполлон досрочно стал чемпионом Кипра, так что поражение от АЕК Ларнака никак не огорчило команду Нойка. Единственный гол во встрече забил Густаво.

Динамо получило первого потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов 2022/23

В параллельном поединке Пафос с Рудько на воротах неожиданно обыграл АПОЭЛ. Гол Квиды и дубль Жайру принесли победу команде украинца, который пропустил один мяч от Лукаса. Таким образом, именно АЕК Ларнака вырвался на второе место, позволяющее побороться за путевку в Лигу чемпионов со второго квалифай раунда.

Отметим, что здесь начнет свой путь в самый престижный европейский турнир и киевское Динамо. Именно АЕК и Фенербахче стали потенциальными соперниками киевского клуба.

Новый формат ЛЧ предусматривает другие изменения – групповой этап станет длиннее на месяц, дилемма России и Украины