Продажа Челси от Романа Абрамовича до Тодда Бели под вопросом из-за затягивания процесса российским олигархом.

Продажа Челси оказалась под угрозой срыва. Бизнесмен Тодд Бели согласился выкупить контрольный пакет акций, однако процесс затормозился. Власти Великобритании сомневаются, что клуб получит необходимую лицензию к дедлайну – концу этого месяца, сообщает Sky Sports.

Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем

Министры до сих пор не получили гарантий от Абрамовича, куда уйдут 2,5 млрд фунтов, вырученные от продажи клуба. Ранее олигарх уверял, что готов покрыть кредит клуба (1,5 миллиарда), а чистый доход направить в фонд для помощи жертвам войны в Украине.

Если Челси вовремя не получит необходимую лицензию и не сменит владельца, клуб может быть дисквалифицирован из всех турниров на следующий сезон, добавляет источник. Или даже попадет под администрацию (клуб признают неплатежеспособным).

После полномасштабного вторжения России в Украину на Абрамовича наложили санкции, что повлияло на Челси.