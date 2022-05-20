Страна-оккупант получит по достоинству за вторжение в Украину. Агрессоров готовят к очередному имиджевому поражению в футболе.

Союз европейских ассоциаций заберет у Казани право на проведение Суперкубка УЕФА-2023. В организации уже занялись поиском альтернативных мест, утверждает ESPN .

Петраков оценил вероятность проведения матча Украина – Россия

Причина слишком очевидна для всех, кроме самих россиян – полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается по сей день. Ак Барс Арена или Казань Арена должна была стать первым оккупантским стадионом, на котором состоялся б матч за Суперкубок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, за позорную войну против Украины Россия поплатилась исключением из всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА на остаток сезона и весь следующий.

Следовательно, представителей страны-террориста не будет нигде, кроме их "чемпионата водокачки". В то же время российские спортсмены продолжают добросовестно хранить молчание и кричать о "спорте вне политики".