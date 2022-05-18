Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко продолжает работать во благо Родины в войне против россиян.

Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24 – площадки для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины, сообщает официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

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"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, тебе все удастся", – говорится в заявлении Президента Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги.

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