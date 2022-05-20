Львовский клуб выиграл оба перенесенных поединка молодежного первенства Украины, которые были сыграны в Польше.

Чемпионат Украины U-19, 19 тур

Рух – Колос – 3:0

Голы: Рунич, 38 (пен), Притула, 49, Кондраков, 90 (пен)

Напомним, львовяне получили официальное разрешение выехать в Польшу и сыграть 2 перенесенных матча с Ингульцом и Колосом. После уверенного разгрома Ингульца (6:1) подопечные Виталия Пономарева отставали от Динамо U-19 на 2 очка. Соответственно, в поединке против Колоса Руху нужно было выигрывать – тогда львовяне обходили Динамо и становились победителями молодежного чемпионата.

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В конце первого тайма Василий Рунич реализовал пенальти. На старте второй половины игры Остап Притула ударом головой удвоил преимущество Руха, а точку в матче с пенальти поставил Кондраков. 3:0 – Рух U-19 выиграл молодежный чемпионат Украины.

Львовяне обошли Динамо на 1 очко, сыграв на матч меньше. Впервые в своей истории "желто-черные" сыграют в Юношеской лиге УЕФА. Это первый случай, когда в этом турнире Украину будет представлять другая команда, кроме Шахтера и Динамо, сообщает официальный сайт львовского клуба.