Главный тренер сборной Украины заявил, что его подопечные не будут играть с россиянами минимум до тех пор, пока он возглавляет национальную команду.

"Россияне сделали все, чтобы у нас больше не было никаких отношений. Не знаю, сколько лет должно пройти, как они должны искупить грехи за все эти зверства. Мы не можем общаться с ними в течение десятилетий.

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Эти нелюди – не могу называть их иначе – пришли на нашу землю, убивают наших детей и женщин, насилуют. Не знают жалости. Массово поддерживают своего президента путина – напишите, пожалуйста, с маленькой буквы – аплодируют ему.

Это не преступление путина. Это преступление всего российского народа. Когда-то в СССР меня учили, что русские – наши братья. Разве братья так поступают? Я хочу поблагодарить весь демократический мир, всю Европу, за помощь Украине в этой войне, за то, что приютили людей, которые ради выживания покинули свой дом.

Могу ли представить в будущем товарищеский матч между Россией и Украиной? Нет. Пока я тренирую сборную, этого точно не будет", – цитирует Петракова FanDay со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, "сине-желтые" уже завершили первый этап подготовки к матчу отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В ближайшие дни украинцы вернутся в Словению, где начнут второй этап сборов.

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