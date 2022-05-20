"Когда Миколенко перешел в Эвертон, это спасло клубный бюджет. Цыганков тоже хочет уйти. У него остался один год контракта. Посмотрим, что будет после матчей квалификации ЧМ-2022 или же самого чемпионата мира, если Украина пройдет квалификацию.

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Есть несколько игроков, которых я не против отпустить, ведь клуб должен жить. За этими футболистами есть те, кто готов занять их место. Когда Миколенко уходил из Динамо, то за его спиной был очень хороший 18-летний Вивчаренко. Еще есть Дубинчак.

Я никогда не возражаю против ухода игроков. Лучше их продать, чем пусть сидят здесь недовольные. Продажа игрока за границу приносит пользу", – заявил Луческу в интервью GSP.ro.

Напомним, 24-летний Цыганков является воспитанником академии "бело-синих". В сезоне 2021/22 вингер сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Зимой украинцем интересовался Монако, но Цыганков отклонил предложение второй команды Франции.

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