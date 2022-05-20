В понедельник, 23 мая, стадион Сан-Сиро в Милане примет благотворительный поединок, который смогут посмотреть и украинские болельщики.

Андрей Шевченко и Франческо Тотти / фото из открытых источников

Самюэль Это'О – экс-форвард Барселоны, Интера и ряда других клубов – организовывает благотворительный матч, который состоится 23 мая на Сан-Сиро. Начало игры в Милане – в 21:40 по киевскому времени.

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Цель игры – сбор средств для поддержки противодействия любым видам дискриминации, а также для обеспечения потребностей украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российского вторжения.

На футбольное поле выйдут, в частности, Лионель Месси, Франческо Тотти, Жулио Сезар, Лилиан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие известные игроки. Украину будет представлять Андрей Шевченко, на днях побывавший в Киеве.

Матч Героев Интеграции в поддержку Украины будет показан в прямой трансляции на 2+2. Об этом сообщает сайт телеканала.

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