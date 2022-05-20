"Металлист будет играть в Премьер-лиге, но есть определенные условия. Ситуация сложная. Вполне возможно, что легионеры, которые есть в Металлисте, в полном составе могут переехать в другую европейскую страну и там выступать в одном клубе.

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Это делается для того, чтобы иметь возможность сохранить костяк основных футболистов, чтобы они имели постоянную игровую практику в нормальном темпе и через полгода-год вернулись в Металлист. Тогда команда ставила бы самые высокие задачи в следующем чемпионате.

Евгений Красников заверил, что команда будет играть в Премьер-лиге при любых условиях. Думаю, что она будет достаточно конкурентоспособной", – заявил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

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