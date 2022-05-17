Кополовец призвал провести следующий сезон УПЛ, но не знает, в какой стране
Бывший хавбек Карпат и Миная Михаил Кополовец уверен, что футбол может стать утешением для украинцев.
"Нужно начинать двигаться. Страна должна жить. Люди уже устали от постоянных стрессов.
Сразу два клуба не будут участвовать в следующем сезоне УПЛ – у них будут особые условия возвращения в элиту
Футбол – та штука, которая должна людей радовать. Играть чемпионат нужно. Где? Сложно сказать. Людям необходимо отходить от этого, потому что многие в тяжелом стрессовом состоянии", – пояснил Кополовец в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, нынешний сезон УПЛ решили завершить на 18 сыгранных турах, а схема и место проведения следующего пока не определены.
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