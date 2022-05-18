"Попробуем максимально сохранить состав, вернуть легионеров, стоят задачи. Но надо понимать, будет ли чемпионат. Надо думать, где его проводить, если в Украине не получится. Мы не можем похоронить футбол, потому что война рано или поздно закончится нашей победой. Надо выработать правильное решение, но это задача УАФ.

Сразу два клуба не будут участвовать в следующем сезоне УПЛ – у них будут особые условия возвращения в элиту

Проводить чемпионат во Львове? Сегодня туда прилетело определенное количество ракет. Мы можем даже в Киеве его провести, есть стадионы, но кто гарантирует, что туда не прилетит во время футбола? Когда в стране военное положение, то мне кажется, проводить в ней чемпионат нельзя. Но не проводить его – тоже неправильно. Мы должны показать, что мы живы, играем в футбол", – заявил Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, нынешний сезон УПЛ решили завершить на 18 сыгранных турах, а схема и место проведения в следующего пока не определены.

Россия напала на Украину: Месси сыграет для украинцев, Поворознюк имеет шокирующую правду для Зеленского (LIVE)