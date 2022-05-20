"Я разочарован. Мы ожидали большей открытости от больших команд Европы. Эти матчи также сыграли бы свою роль в привлечении внимания футбольного мира к тому, что в Украине происходят ужасные вещи. Это была возможность проявить сочувствие и помощь к измученному войной народу. Средства могут быть собраны для помощи оставшимся в Украине беженцам или детям.

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К сожалению, откликнулись только команды из Польши, Турции, Румынии, Болгарии, Хорватии и Швейцарии. Боруссия Дортмунд – единственный крупный клуб, согласившийся провести матч с киевским Динамо.

ПСЖ, Барселона, Бенфика, Милан или Аякс... Мы везде разговаривали, но они отворачивались и говорили нам, что у них нет времени, график не позволяет. Хотя это были клубы уже без еврокубков, которые могли бы найти дату в середине недели. Это был бы матч, который отправил еще более мощное послание миру", – заявил Луческу в интервью PlaySport.

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