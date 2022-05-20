Шахтер отчитался о собранных миллионах для Украины по итогам благотворительного турне
Благодаря проведению благотворительных поединков донецкий клуб смог привлечь для помощи Украине более чем 25 миллионов гривен.
Серия товарищеских матчей Shakhtar Global Tour for Peace принесла общий доход в 13,2 млн гривен. Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен.
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Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre "горняков" на Арене Львов, а 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social. Общий доход составил 25,6 млн гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Шахтера.
Вырученные средства направлены на приобретение необходимых вещей для украинских военных, а также граждан и детей, пострадавших от войны.
Напомним, по итогам сезона 2021/22 Шахтер получил первое место в УПЛ, а после дисквалификации российских клубов из еврокубков "горняки" напрямую вышли в групповой турнир ЛЧ 2022/23.