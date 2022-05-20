Благодаря проведению благотворительных поединков донецкий клуб смог привлечь для помощи Украине более чем 25 миллионов гривен.

Серия товарищеских матчей Shakhtar Global Tour for Peace принесла общий доход в 13,2 млн гривен. Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен.

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Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre "горняков" на Арене Львов, а 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social. Общий доход составил 25,6 млн гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Шахтера.

Вырученные средства направлены на приобретение необходимых вещей для украинских военных, а также граждан и детей, пострадавших от войны.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Шахтер получил первое место в УПЛ, а после дисквалификации российских клубов из еврокубков "горняки" напрямую вышли в групповой турнир ЛЧ 2022/23.

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