"По-разному можно трактовать эту ситуацию. Каждый должен реализовывать и прилагать к победе максимум, что он может сделать. Люди культуры имеют свой фронт. Если человек может максимально обратить внимание и быть полезным стране, он должен этим пользоваться.

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Убежден, что сборная может обратить внимание, собрать деньги и поднять сообщество. Потому что у спорта нет пределов, границ. Спорт может изменить мир. Кто-то будет говорить: "Вместо того чтобы играть в футбол, взяли бы оружие и защищали". Я уверен, что если будет критическая ситуация, ребята смогут взять оружие и защищать страну. Но сегодня они могут сделать то, что другие не могут сделать.

Очень важно внимание всего мира и поддержка. Мы понимаем, что без поддержки нам будет очень тяжело", – резюмировал Кличко в интервью Бомбардир.

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