Тренерский штаб национальной команды определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле против хорватов.

Сегодня, 18 мая, национальная команда в Хорватии проведет очередной спарринг. Соперником "сине-желтых" будет местная Риека. Александр Петраков озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчу, сообщает официальный сайт УАФ.

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Стоит отметить, что в список не попал защитник Динамо Денис Попов. Он получил повреждение в игре с Эмполи и теперь должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Беседин, Данило Сикан.

Напомним, поединок против Риеки стартует в 19:00 по киевскому времени.

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