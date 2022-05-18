Второй спарринг команды Петракова после начала полномасштабного вторжения российской армии убийц, насильников и грабителей на суверенные украинские земли. Неделю назад благодаря голам дебютантов Мудрика и Пихаленка удалось победить Боруссию Менхенгладбах. Итальянский середняк (14 место в Серии А, только одна победа за последние 20 туров) вышел вполне себе запасным составом, ведь ни один игрок не попал в основу Эмполи на предыдущую игру в чемпионате. Впрочем, первый момент случился у наших ворот. Пятов неудачно выбил в поле, дважды проиграна борьба в центре, беспрепятственно позволяем отдать пас в разрез, выход на голкипера Шахтера, который спасает один на один.

Эмполи – Украина: онлайн-трансляция матча – большие камбэки в команде Петракова (видео)

Еще одна идентичная атака хозяев на 12-й минуте в зоне Караваева и Попова. Фаццини спокойно разрезал редуты, Бальданци на этот раз минимально не попал в дальний нижний угол. Украина ответила только несколькими проходами Мудрика с безадресным последним пасом. Первый удар случился на 13-й. Пихаленок смело пошел на двух соперников и пробил из предела штрафной – запасной голкипер взял намертво. Шапаренко классно сыграл в прессинге и перехватил. Яремчук отдал еще правее, а вот удар Степаненко с нескольких метров заблокировали.

Эмполи – Украина – видео голов и обзор матча

Караваев после продолжительной перепасовки на правом фланге отдал. Яремчук пристрелялся, первая попытка не очень точная. Караваев упустил супершанс. Цыганков и Яремчук блестяще разогнали наступление после выноса Пятова, а вот правый защитник Динамо несколько перетянул с ударом и позволил себя заблокировать. Эмполи ответил дальним ударом после углового в руки Пятову. А вот он класс. Пока в Португалии рассказывают, каким провалом был трансфер Яремчука в ряды Бенфики, Роман показывает всем свой прицельный удар. Пихаленок отдал на фланг, Цыганков идеально нашел бывшего партнера по Динамо. Яремчук безжалостно прошил голкипера.

Мудрик и Степаненко в чужой штрафной заставили ошибиться соперника под давлением. Яремчук подобрал и пробил в штангу. Степаненко на добивании во второй раз не реализовал топовый момент. Шапаренко, тонко пропустив мяч в ход атаке, начал наше наступление и сам же завершал красивую комбинацию. Снаряд с рикошетом от защитника не стал проблемой для Уйкани, когда-то пропускавшего от украинцев в матче сборных, играя за родное Косово. Бальданци наконец-то поймали в офсайд. А ведь прошел, казалось, 3 разрезной пас все в той же левой зоне. Пятов справился и с этим ударом, хотя в статистику он не пойдет.

Матвиенко выдал волшебный пас за спины. Цыганков стал еще одним футболистом, упустившим убийственный момент. Наказание было неотвратимым. Заброс подобного стиля из глубины привел к ситуации 2 против одного Забарного, которого легко раскатали. Пятов парировал первую попытку Ла Мантии, но повторный расстрел стал голевым. Безумные проблемы с реализацией фантастических моментов не могли пройти бесследно. Однако и в нашей обороне сегодня куча проблем против не самого требовательного соперника в откровенно резервном виде.

Ливень моментов после перерыва. Караваев вернул нам преимущество на первых же секундах, по-бразильски элегантно добив после удара Яремчука. Сэйв Уйкани после удара Мудрика оттянул приговор ненадолго. Двухходовка Степаненко и Матвиенко завершилась идеальным ударом Пихаленка от штанги в ворота. Как и в моменте со вторым взятием ворот, гол пришел после эффектного попадания в каркас ворот. Есть второй гол днепрянина в его втором матче за национальную команду! Эмполи не отсиживался и парочкой ударов нагрузил Бущана, который заменил Пятова после перерыва.

Яремчук и Цыганков тоже несколько раз приложились с хорошего расстояния. Удар за ударом пропускает наша оборона. Подводит итальянцев прицел, но само отсутствие плотности в рядах защитников огорчает. Яремчук забил после разрезного паса Шапаренко, но забрался в офсайд. В следующей атаке Роман неудачно попытался перебросить вратаря после еще одного выхода один на один. Интересной оказалась статистика владения по состоянию на 70 минуту. Небольшое преимущество Украины (52% на 48%), немного больше и фолов у нас (8:7). Попов не может нормально передвигаться по полю. Серьезная травма Дениса, серия замен на 78-й минуте. Довбик, Бондарь и Зубков заменили Яремчука, Попова и Цыганкова.

Буяльский и Сидорчук на последние минут 10 вместо Мудрика и Пихаленка. Степаненко тоже досталось по ногам, хромает опорник Шахтера. Бущан снова на месте после удара из центральной зоны. Степаненко перехватил, Буяльский элегантно забросил, Шапаренко в касание с лета бахнул – минимальный промах. Проигранный подбор перед нашей штрафной, крестовина спасает Бущана, который уже подумал, что снаряд летит мимо ворот. Яремчук вернулся забитым мячом, Караваев выдал голевую магию, Пихаленок забивает в каждой своей игре со сборную. Вторая подряд победа Украины в 2022 году – верим, что так и продолжится на всех фронтах!