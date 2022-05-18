"Обсуждается решение, чтобы чемпионат провести в краткосрочном формате в Турции. Первую часть его провести, я понимаю, в сентябре и октябре. Павелко также видит именно такой формат турнира, чтобы сохранить украинский футбол и игроки развивались. Первый круг – сентябрь и октябрь, второй круг пройдет весной.

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Идея мне нравится, но и выхода другого нет. Конечно, хочется, чтобы футбол проходил по месту расположения команд. Это грустно, что чемпионат пройдет не в Украине, но для сохранения футбола его нужно проводить. Иначе мы развалим полностью футбольную систему Украины", – поделился Пересоляк в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, из-за начала полномасштабной войны чемпионат Украины-2021/22 был завершен досрочно. Старт нового сезона также под вопросом из-за рашистов, которые до сих пор не убрались из Украины.

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