"Де Дзерби попрощался с командой, скажем так, на 50 процентов. Его тоже можно понять: сейчас не понятно, что и как будет. Это человек, который не только словом, но и делом доказывал, что он – с Шахтером и со всеми украинцами.

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Он приехал, помогал команде, тренировал в это непростое время, хотя мог развернуться и искать себе новый клуб, показал, что он – Человек с большой буквы. Как и весь его тренерский штаб, работавший вместе с нами.

К нему только уважение, и очень большое. Роберто Де Дзерби очень переживал, когда мы были в Киеве, звонил по телефону, общался с нами. Это стоит гораздо больше, чем просто футбольные моменты", – цитирует Трубина SportArena.

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