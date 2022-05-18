"После масштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 г. такие заводы, как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевка Кокс, Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы.

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Довоенная капитализация этих активов превышала 20 млрд долларов. Кроме того, там было сырье и готовая продукция на сумму 1 млрд долларов. Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией.

Мариуполь может быть восстановлен только под украинским контролем. Других вариантов для меня не может быть. Ни один бизнес SCM (холдинговая компания Ахметова, – прим.) никогда не будет работать под контролем России. Мы все едины, как никогда. В этом залог нашей победы", – сказал Ахметова Interfax-Украина.

Напомним, в портфель SCM входят "Метинвест", "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", "ЭСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Жизнь" и другие – более 500 компаний и предприятий, на которых трудятся около 200 тыс. человек. Конечным бенефициаром SCM является Ринат Ахметов.

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