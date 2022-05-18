"Незаконное вторжение в Украину продолжается": нападающий сборной Норвегии с честью покинул российский клуб
Форвард Эрик Ботхейм досрочно прекратил сотрудничество с Краснодаром, выступающим в ненужном никому чемпионате.
"Эрик расторг контракт о трудоустройстве с Краснодаром. Это было сделано согласно постановлению ФИФА (раздел о невыплате зарплаты более 2 месяцев – прим.).
"Не видел себя в российском футболе": лидер сборной Швеции ушел из Краснодара из-за войны в Украине
Незаконное вторжение России в Украину продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что нет другого выбора, кроме как уйти", – написал в соцсетях агент норвежца Джим Сольбаккен.
Заметим, Ботхейм перебрался в Краснодар зимой, но после полномасштабного вторжения его договор, как и всех легионеров, был приостановлен. За клуб из страны-оккупанта 22-летний нападающий так и не сыграл, хотя за него заплатили более 5 млн евро.
Первую часть сезона 2021/22 форвард сборной Норвегии провел в Буде-Глимт, с которым феерил против Ромы и играл против Зари в Лиге конференций.