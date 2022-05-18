"Эрик расторг контракт о трудоустройстве с Краснодаром. Это было сделано согласно постановлению ФИФА (раздел о невыплате зарплаты более 2 месяцев – прим .).

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Незаконное вторжение России в Украину продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что нет другого выбора, кроме как уйти", – написал в соцсетях агент норвежца Джим Сольбаккен.

Заметим, Ботхейм перебрался в Краснодар зимой, но после полномасштабного вторжения его договор, как и всех легионеров , был приостановлен. За клуб из страны-оккупанта 22-летний нападающий так и не сыграл, хотя за него заплатили более 5 млн евро.