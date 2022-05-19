"Как тренер и футболист, я бы сказал, что нужно играть. Другого быть не может. Но мы все должны понимать, какая ситуация сейчас и насколько возможно проводить матчи за границей.

Сразу два клуба не будут участвовать в следующем сезоне УПЛ – у них будут особые условия возвращения в элиту

Многое зависит от УАФ – как они смогут договориться с клубами и УЕФА, чтобы организация помогла этому. Если это все сложится, то я хотел бы, чтобы в ближайшее время, хотя бы за границей, но чемпионат был", – отметил Ротань в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, из-за начала полномасштабной войны чемпионат Украины-2021/22 был завершен досрочно. Старт нового сезона также под вопросом из-за рашистов, которые до сих пор не убрались из Украины.

Риека – Украина: динамовские звезды должны остаться в сборной, игра одним флангом, дырявая оборона во главе с Бондарем