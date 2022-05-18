– Понимаете, сегодня была не та картинка, которая должна быть. Дорога была очень тяжелая. Сегодня мы встали в 8 утра, позавтракали, поехали в аэропорт, где была задержка рейса на полчаса. Вылетели, прибыли в Риеку, а здесь температура 27 градусов. Пока доехали в гостиницу... Не подумайте, что я оправдываюсь. Нет. Такого у меня никогда не было. Доехали в гостиницу, ребята буквально час полежали, отдохнули и поехали на игру. Большое спасибо им за то, что сегодня сыграли. Было видно, что им тяжело, но они выдержали. У меня нет претензий ни к кому, они молодцы. Я им очень благодарен за эту игру.

Риека – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

– Довольны ли вы игрой Гармаша? Как прокомментируете слухи о том, что Гармаш, Буяльский и Беседин не попадут в заявку на матч с Шотландией?

– А что, это катастрофа? Все вокруг, все газеты: "Бог ты мой, нет Гармаша, нет Буяльского, нет Беседина. Что делать сборной?" Что такое? Что с вами? Только эти вопросы. Я – главный тренер, у меня есть тренерский штаб. Мы все решаем вместе и принимаем решение.

– Это уже третий контрольный поединок сборной Украины. Можете подвести какой-нибудь итог?

– Работать ребятам сейчас придется знать где? В постели придется работать, они к женам едут. Пусть работают два дня в постели, если силы будут. Я им дал два дня.

Мы собрались еще 30 апреля, добирались двое суток. Сначала приехали игроки из Шахтера, я им сказал, что динамовцев отпустил. 5 мая прибыли динамовцы. Ребята хорошо тренировались, провели сборы и эти три игры. Ни к одному из них у меня нет вопросов. Сейчас мы будем принимать решения, они всегда сложные, но такой футбол – здесь выживают самые сильные. Теперь даем ребятам два выходных. Я доволен сбором.

Пока нет запланированной игры на 23 мая, но мне говорят, что она будет. На 90% мы сыграем с командой ДР Конго 26 числа, когда соберутся все легионеры, мы же не играли в марте. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уикенд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч Аталанты, он приедет раньше.

Что касается травмы Попова, то в Риме сказали, что ахилл цел, незначительные повреждения. Завтра на его состояние посмотрит врач. Сказали, что понадобится около недели. Все самое страшное насчет Дениса позади.

– Как вы планируете провести выходные?

– Хороший вопрос. Хочешь со мной пойти? (к журналисту – прим.). Давай, готовься. Я уже не пью. Это я раньше был такой парень, веселый. Со своим тренерским штабом будем на базе, съездим в Любляну, посмотрим город. Тренерам тоже нужно отдохнуть от футбола, чтобы набраться сил. В 2012 году я приезжал сюда на юношеский чемпионат Европы.

– Будете ли вы смотреть финал Лиги Европы?

– Мы сейчас едем в отель, там будет ужин. Потом садимся в автобус, отправляемся в Любляну, там 120 километров, так что посмотрим матч уже в записи.

Напоследок хочу поблагодарить президента Риеки, главного тренера, игроков за то, что они нам помогли и провели эту игру. Спасибо Хорватии, Словении за то, что нас приняли по-братски. Отношение к нам здесь просто замечательное. Сегодня мы снова поддержали европейский выбор Украины. Это сознательный выбор нашей команды. Мы хотим, чтобы в Европе все знали, что мы стремимся попасть в семью ЕС. Украина – это Европа", – рассказал Петраков в эфире YouTube-канала УАФ.

Риека – Украина: динамовские звезды должны остаться в сборной, игра одним флангом, дырявая оборона во главе с Бондарем