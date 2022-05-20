Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вернулся в Киев во время войны с россиянами и продолжает поддерживать Украину.

"Мой родной Киев встретил каштанами, теплом, воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны. Но главное – Киев встретил людьми. Невероятными, искренними, открытыми, отчаянными. Людьми, которые любят Украину и сделают все для ее победы.

Шевченко вернулся в Киев – легенда украинского футбола получил поручение от Зеленского

Я тоже сделаю все для этого и скоро вернусь снова с хорошими новостями. А пока прошу вашей поддержки – сделайте пожертвование на поддержку Украины на u24.gov.ua Это всего один клик. Но, возможно, он спасет чью-то жизнь. Слава Украине!" – написал Шевченко в своем Instagram. Среди фотографий Андрея Николаевича – фото на стадионе, где он играл в детстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги. Теперь Андрей Николаевич приобщился к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского UNITED 24 – площадке для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашей Родины.

"Мессі – як музика гурту Kadebostany": Христина Соловій у футболі – сюрприз від Луческу, головний краш і Петраков