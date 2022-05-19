"Существует много фейковых новостей о Суркисах. Я не знаю, сколько у них было денег, когда они покинули страну. Им более 60 лет, им позволено выезжать из Украины. Игорь Суркис должен был опровергать много новостей.

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Они и сейчас въезжают, выезжают, никаких проблем нет. Недавно они были на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. Старший Суркис является депутатом парламента, а также был вице-президентом УЕФА. Они оба живут в Монте-Карло, а также в Украине", – цитирует Луческу GSP.

Напомним, в начале войны вокруг братьев Суркисов возник скандал из-за вывоза из Украины без декларирования 17,6 млн евро. Впоследствии эта информация была опровергнута Игорем Суркисом. А недавно Григорий Суркис пытался провезти через границу 13 драгоценных часов.

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