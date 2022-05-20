"Открыл визу, купил билет и улетел в Канаду. Сейчас я здесь. Здесь нет футбола, за который платят деньги. Так что пришлось пойти на работу, а ее здесь очень много. Мне предложили пойти на строительство. Здесь сейчас и работаю. Работа очень тяжелая.

Голкипер Черноморца забыл о футболе на период войны: "Рядом с моим домом прилетела ракета"

Первое, что нужно – знание английского языка. А оно у меня просто отсутствует. Можно было пойти газоны косить, окна делать, на стройку, крышу делать, есть много вариантов. Жизнь так изменилась. На все божья воля. Конечно, очень хочу остаться в футболе, очень хочу играть в футбол. Мне еще 29 лет, хотелось бы поиграть. Понимаю реалии, что нынче далеко не до футбола.

Когда играешь в футбол, то занимаешься им 2-3 часа. Остальное время принадлежит тебе. Делаешь что хочешь. Здесь все по-другому. Встаешь в 6 утра, ешь, одеваешься и едешь на работу. Приезжаешь домой убитым вообще в 6, 7, 8 часов вечера. И все, что хочешь – поесть и лечь спать", – сказал Тимофиенко на YouTube-канале Трендець .

"Васю, ти з глузду з’їхав? Знаю про війну не з чужих слів": розкол із рідним братом, дзвінок Зеленському, Кривбас воює