"Сейчас будет очень тяжело. Неизвестно, сколько это будет происходить. Но, когда все закончится, считаю, что такие команды как Таврия, Севастополь вернутся в украинский чемпионат.

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Заря вернется в Луганск, Шахтер – в Донецк. Много есть клубов, которые могут вернуться. И наш чемпионат шаг за шагом будет возвращать свои лучшие времена, а затем вообще будет конкурировать с топ-лигами. Но для этого нужна победа. Чтобы все было спокойно", – сказал Трубин в комментарии SportArena.

Напомним, украинцы уже 85-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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