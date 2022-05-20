"Когда все закончится – Шахтер будет играть в Донецке": Трубин прогнозирует возрождение Таврии и Севастополя
Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, каким видит чемпионат Украины после завершения войны.
"Сейчас будет очень тяжело. Неизвестно, сколько это будет происходить. Но, когда все закончится, считаю, что такие команды как Таврия, Севастополь вернутся в украинский чемпионат.
"Тренироваться в двух сборных – подарок судьбы": голкипер Шахтера попрощался с командой Петракова
Заря вернется в Луганск, Шахтер – в Донецк. Много есть клубов, которые могут вернуться. И наш чемпионат шаг за шагом будет возвращать свои лучшие времена, а затем вообще будет конкурировать с топ-лигами. Но для этого нужна победа. Чтобы все было спокойно", – сказал Трубин в комментарии SportArena.
Напомним, украинцы уже 85-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
Россия напала на Украину: Луческу защищает Суркисов, Ярославский оказался в эпицентре скандала (LIVE)