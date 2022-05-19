Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Александр Ярославский защищал интересы крупного российского бизнеса в Украине. В частности, называют фамилии Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. Компании владельца Металлиста вели тесное сотрудничество с Россией.

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"Украинская правда" сообщает, что полиция начала досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений сразу по трем статьям. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, а также совершение махинаций со средствами или имуществом.

Следует заметить, что Ярославский находится за пределами Украины и с начала полномасштабной войны не сделал ни одного заявления, где бы прямо назвал Россию агрессором и осудил диктаторский режим Путина.

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