"Остается ли Мирча Луческу в Динамо? Я не знаю, что там пишут, это даже не обсуждалось. У него контракт до 2024 года, он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея и, считаю, она была очень правильной.

Продавать футболистов? Финансы нужны всегда, чтобы построить команду на перспективу. Время такое, что хотелось бы сохранить команду. Да, возможно, кто-то и уйдет. Было хорошее предложение за Миколенко – мы его отпустили. Двадцать миллионов – хорошее предложение для клуба. Если будут предложения за каких-нибудь двух-трех наших игроков – мы тоже, разумеется, отпустим.

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Но это не значит, что я сегодня готов распродать команду. Меня обвиняли, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не случилось. Я даже не пытался это делать. Чтобы убрать все слухи и разговоры, скажу: команда не распродается. Если будут предложения по конкретным футболистам – тому же Цыганкову, например – и они устроят клубы и самого Цыганкова, то мы рассмотрим. Но должны быть предложения.

Понимаете, можно распродать. Цыганков стоит, допустим, 20-25 млн. Это, образно говоря, сегодняшняя рыночная цена. Мне предложат 5, я продам. Вот это распродать. Я не на рынке и товар не распродаю. Футболисты – живые люди. Я хочу, чтобы им было хорошо. Они сейчас получают зарплаты и находятся в сборной. Месяц. А Динамо платит им зарплату.

Бюджет Динамо? Сотрудники клуба выполняют свою работу, обслуживают поля, инфраструктуру. Люди выходят на работу, потому что им нужно кормить свои семьи. Я никого не уволил, никого не сократил. Сейчас бюджет Динамо остается таким, как был, он не может быть сегодня другим. Как будет дальше – мне сложно сказать. Посмотрим, сколько времени это будет продолжаться", – объяснил Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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