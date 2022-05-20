Румынский специалист подтвердил, что лично занимался поиском соперников для благотворительного турне киевлян. К сожалению, не все европейские клубы могли помочь Динамо.

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"Я разговаривал с Фернандиньо, моим бывшим игроком. Он связал меня с Гвардиолой, который позвонил мне и сказал, что хотел бы нам помочь, но у них очень напряженный график. Но он заверил, что поможет нам, когда это будет возможно", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Напомним, после выезда за границу Динамо уже успело провести семь благотворительных матчей. Соперниками киевлян стали варшавская Легия (3:1), Галатасарай (3:1), ЧФР Клуж (0:0), Боруссия Д (3:2), Динамо Загреб (2:2), Базель (3:2) и эстонская Флора (3:2).

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