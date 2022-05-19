"Через каждые два-три дня общаюсь с президентом клуба. Руководство не принимает никаких решений, не спросив заранее у меня. У меня контракт до 2024 года, и я просто не могу оставить команду в этом хаосе.

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Хотя предложения есть, к тому же очень серьезные... Было даже предложение Фенербахче! Но сейчас все они уже не актуальны. Я не могу покинуть Динамо в такой ситуации. Ни за что на свете. Это было бы признаком трусости. Я прошел через все это в футболе. Включая войну... Но у меня еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но при этом у нас отсутствовали бы поединки чемпионата. Теперь пора все изменить и двигаться дальше. Мне нужны серьезные игры еженедельно.

Неважно, какая у меня зарплата. Моя зарплата на самом деле не имеет большого значения по сравнению с тем, что мне дал футбол. Я продолжаю работать, активный, динамичный, думаю и принимаю решения. Это моя жизнь!" – цитирует Луческу GSP.

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