Шахтер, Динамо и СК Днепр-1 выступают за то, чтобы следующий сезон чемпионата Украины прошел в Турции, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

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Продолжение военного положения в Украине еще на 90 дней, скорее всего, подтолкнет функционеров к переносу УПЛ за границу. Лидеры прошлого сезона убеждены, что развитая инфраструктура Турции будет максимально способствовать проведению украинского первенства. Кроме того, у клубов будет больше шансов привезти туда легионеров.

Также одним из важнейших будет решение финансового вопроса. По информации источника, в УАФ уже есть наработка на поиск дополнительных грантов, ведь не все команды УПЛ смогут позволить себе такие расходы.

Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно – турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, а награждение призеров не состоялось. Встреча представителей клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ запланирована на 27 мая.

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