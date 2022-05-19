Летом Лацио попрощается с Лукасом Лейвой, но уже активно работает над поиском замены опытному бразильцу. Игрок на эту позицию может стать первым летним трансфером "орлов".

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По информации Sky Sport Italia, "бьянкачелести" находятся на завершающей стадии переговоров с Шахтером по переходу Маркоса Антонио. Дончане получат за этот трансфер 8 млн евро, дополнительные 2 млн будут прописаны в бонусном фонде.

Следует отметить, что зимой 2019 года "горняки" заплатили за этого игрока всего 3,5 млн евро. Маркос Антонио сыграл за Шахтер 101 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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