"Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас "отжимают" клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли какие-то люди и, ссылаясь на приказ так называемого "мэра" Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.

"Слухи о нашей смерти немного преувеличены": Санин назвал главное условие существования Мариуполя

Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской Премьер-лиги Мариуполь не имеет к этому никакого отношения!", – написал Санин, прикрепив фото и видео поврежденного транспорта.

Напомним, Мариуполь приостановил все контракты со своими работниками и футболистами, однако планирует возобновить деятельность после победы Украины в войне.

"Васю, ти з глузду з’їхав? Знаю про війну не з чужих слів": розкол із рідним братом, дзвінок Зеленському, Кривбас воює