Российский бизнесмен и приспешник Путина Роман Абрамович все же решил не вставлять палки в колеса во время продажи своего футбольного детища.

Власти Великобритании переживали, что продажа Челси может сорваться . Абрамович не предоставлял юридические гарантии, куда пойдут вырученные 2,5 млрд фунтов, хотя раньше уверял о готовности покрыть кредит клубу (1,5 миллиарда), а чистый доход направить в фонд помощи жертвам войны в Украине.

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Сейчас, как пишет Bloomberg , юристы российского бизнесмена и британские власти нашли компромисс. Представители Романа убеждены, что министры одобрят соглашение о продаже Челси американо- швейцарскому консорциуму.

Заметим, "синим" после наложения санкций на россиянина была выдана временная лицензия, действующая до 31 мая. До этого времени и нужно избавиться от клуба. Сейчас новые собственники получат разрешение на оформление сделки от АПЛ, а власти выдадут новую лицензию. Следовательно, продажа Челси будет закрыта до конца месяца, а клубу больше не будет грозить ни исключение из АПЛ, ни банкротство.