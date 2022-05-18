Михаил Мудрик попал в круг интересов еще одного европейского клуба. Речь идет о Роме – шестой команде Серии А и финалисте Лиги конференций.

Байер конкретизировал предложение по Мудрику – Шахтер может солидно подзаработать

"Джалоросси", возглавляемые Жозе Моуринью, являются одними из претендентов на хавбека Шахтера и готовы составить конкуренцию Байеру. В то же время в итальянском клубе понимают, что фаворитом на подписание украинца являются именно "фармацевты", утверждает Calciomercato.

Напомним, недавно сам Мудрик признался, что хочет продолжить карьеру в леверкузенском Байере, который квалифицировался в групповой турнир ЛЧ 2022/23. По словам 21-летнего дебютанта сборной Украины, он еще раньше отверг предложение английского Брентфорда.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися