"Для Петракова это стандартный сбор. Ему не привыкать работать в форс-мажорных ситуациях. Форс-мажор ужасен, он связан с другими событиями. Но он из тех тренеров, которые могут подготовить за короткое время.

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Отсутствие тонуса у определенных игроков – одно дело, но до 1 июня будет более сбалансированное состояние команды. Я думаю, что для него это не проблема. И даже 2 спарринга через день – они будут подходить к плану подготовки. Мне кажется, он будет более кубковым. К таким матчам (против Шотландии, – прим.) Петраков умеет готовиться.

Легче всего будет ребятам, которые приедут после своих чемпионатов. Они практически без отдыха, но с другой стороны, за короткий период сыграть ключевые матчи – для них это будет не проблема.

Самый большой плюс - все умные ребята. С ними долго разговаривать не стоит. Они знают, что делать, они приняли Петракова. На тот момент это было сложно и для них, и для него. А сейчас главное – не перегореть. Петраков и его штаб очень опытные. Они в состоянии подвести команду под этот матч", – сказал Головко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок отбора к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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