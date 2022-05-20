Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский заверил, что не просто так требовал у певицы Даши Астафьевой "черпак супа".

"Лить грязь на нее я не хочу, она тоже чистила картошку, помогала людям. У нас в доме тероборона живет, ребята с оружием. Каждый должен чем-то помогать, например, едой. Так было месяц назад.

Милевский назвал главную причину, заставившую его завершить карьеру

Я пошел за едой. Говорю, вот 1000 гривен. А у них большой котел, и они разливали суп всем. Говорю: "Можно мне суп одним черпаком налить?". Как налетели на меня за эти 6 супов... Я говорю: "Все, спасибо. Ешьте сами". Я пойду лучше куда-нибудь куплю, если такое дело", – объяснил Милевский в комментарии Денисов TIME.

Напомним, Астафьева наехала на Милевского будто за требования дать 6 порций супа из волонтерских запасов.

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