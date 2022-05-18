"Бесспорно хотелось, чтобы чемпионат прошел на западе Украины. Это было бы оптимально. Там достаточно стадионов и не разрушена спортивная инфраструктура. Понятно, что первые матчи будут проходить без зрителей, как это было во время ковыда.

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Но это возможно лишь при условии прекращения войны. Как можно играть матч, когда звучит воздушная тревога и летают ракеты? При таких обстоятельствах проще провести первенство за границей.

Все ли клубы финансово потянут играть за границей? Хороший вопрос, ведь это будет однозначно дороже, чем играть в Украине. Есть еще такой вариант – базироваться на западе, а играть в Польше. Это было бы чуть дешевле. Но все равно нужно всем сторонам садиться за стол и обсуждать все моменты: есть ли какие-то спонсоры у Премьер-лиги? Что будет с телеправами? Кто их готов выкупить и за сколько? У нас же должен был стартовать тендер на единый телепул, там были хорошие начальные условия.

Возможно, УАФ нужно обратиться в УЕФА, чтобы они оказали помощь, потому что большинство клубов остались в трудных условиях без прибыли. Насколько я знаю, УАФ находится в постоянной коммуникации с другими лигами и надеюсь, что помощь наши клубы получат. Можно также сделать, чтобы украинские клубы получили еще один дополнительный платеж солидарности от УЕФА, который смогли бы потратить на доигрывание за рубежом. Это один из вариантов как минимум.

Если мы не сыграем чемпионат, как тогда будем заявляться в еврокубки на следующий сезон? Это будет коллапс украинского футбола. К примеру, россияне страдают, что не допущены к еврокубковым соревнованиям, но они хотя бы играют в своем оркостане. А у нас футбол может откатиться назад на годы", – сказал Надеин в комментарии FanDay.

Напомним, из-за начала полномасштабной войны чемпионат Украины-2021/22 был завершен досрочно.

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