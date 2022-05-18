Сборная Украины расписала ничью с Риекой (1:1) в благотворительно-подготовительном матче к плей-офф ЧМ-2022. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Игра одним флангом, Буяльский полезен

Вчера сборная Украины обыграла Эмполи, поэтому на сегодняшний матч Александр Петраков полностью сменил состав, дав шанс неосновным игрокам. Поскольку все наши левые защитники (Миколенко, Зинченко, Соболь) еще завершают евросезон, фланг обороны пришлось закрывать Сироте. А еще слева не было профильного хавбека, туда смещались Сикан и Гармаш. Это создало дисбаланс.

Стартовый состав сборной Украины: Бущан (Ризнык, 46) – Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота – Зубков (Цыганков, 78), Буяльский, Сидорчук, Гармаш – Довбик (Беседин, 46), Сикан (Мудрик, 78).

Левый фланг у сборной фактически не работал, все атаки шли через правую бровку. Активный Конопля получал поддержку от Зубкова, Буяльский и Довбик также перегружали ту зону. В середине первого тайма Украина провела две хорошие атаки через правый край. Первая завершилась слабым ударом Буяльского, а вот вторая стала результативной.

В обоих эпизодах зацепился за мяч Довбик. Буяльский реабилитировался за упущенный шанс, вырезав классный пас на ход Гармашу – Денис точным ударом открыл счет. А перед тем Виталий эффектно пяткой пробросил на Довбика. В пресе появились слухи, что Александр Петраков хочет отсеять из сборной Буяльского и Гармаша. Есть вопросы к такому решению.

Довбик выделяется на фоне конкурентов

И на фоне сборной в целом. Артем постоянно вовлечен в игру, постоянно предлагает себя, открывается по всему фронту атаки. Сегодня Довбик сам себе создал несколько моментов и эффективно подыгрывал партнерам. Сикан остался полностью в тени партнера (хотя и действовал немного с фланга), уступая во всем: в борьбе, в динамичности, в нацеленности на ворота.

Негатив в том, что это не Сикан выпадал из командной игры, а Довбик выделялся. Сборная пыталась прессинговать, высоко встречать соперника, но выглядела слегка вяло. С одной стороны, делаем поправку на форму команды, с другой – на уровень Риеки. Рядом с Довбиком за скобки хочется вынести Буяльского и Зубкова, которые проявляли достаточно агрессии и проделали большой объем работы.

Беседин получил весь второй тайм, чтобы проявить себя. У Форварда Динамо было два перспективных момента, но даже до удара дело не дошло. Сначала Артем сделал рывок и заработал пенальти, однако прежде забрался в офсайд. А потом, когда его вывели на ударную позицию, поехала нога. Беседин наконец нашел свой шанс, хорошо открылся, развернулся, но пробил слишком слабо.

Проблемы с обороной никуда не исчезли

Постоянно говорим о непринужденных ошибках украинских футболистов. Первый момент во встрече возник после грубой ошибки Сидорчука, подарившего мяч на линии штрафной. К счастью, Вук пробил плохо. Казалось бы, левый фланг, слабо поддерживавший атаку, должен быть бетонным в защите. Но нет. Оттуда активно угрожала Риека. Мог забивать Мурич.

Где тонко, там порвалось. Хорваты сравняли счет благодаря нашим проблемам слева. Сирота не закрыл зону и не получил подстраховки, пошла передача в центр, где спектакль устроил Бондарь. Защитник Шахтера пропустил пас за спину, позволил Вуку пробить в штангу и проиграл тому же сопернику подбор. Дрмич замкнул прострел в пустые ворота. В конце матча Бондарь еще раз провалился и позволил пробить в штангу.

Не забываем, что сегодня играл не основной состав сборной Украины, поэтому не стоит волноваться. Можем разве что констатировать, что Бондарь и Качараба не готовы вытеснить кого-то из центра обороны "сине-желтых", а эксперимент с Сиротой оказался неудачным. В то же время, не забываем хвалить тех, кто отыграл на высоком уровне. На последних минутах освежил игру Мудрик.

Лучшие игроки матча: Буяльский, Довбик, Конопля

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