Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему не взялся за оружие.

"Да, Саша (Алиев, – прим.) звал меня в терроборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия.

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Они, конечно, конченые. То, что они наделали... Я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор, свой путь. Я помогаю по-другому.

То разгружаем что-нибудь, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был обижен. Но мы все равно вместе, мы живы", – сказал Милевский в программе "Денисов Time".

Напомним, Алиев с первых дней полномасштабной войны вступил в терроборону и патрулировал улицы Киева.

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