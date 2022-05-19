"Понятно, что россияне боятся говорить. Но Воронин уехал в Германию, Рак (Ракицкий, – прим.) уехал, тренируется с Шахтером.

"Алиев звал, но...": Милевский признался, почему не вступил в терроборону

Почему не уехал Ордец? Почему не уехал Тимощук? Неужели у них нет денег? Деньги у них есть. Это же солидарность в отношении людей, на которых наступают.

Алиев говорил то же самое, и он прав. Поезжайте в Турцию играть в футбол или, не знаю, в Сингапур, в Японию – куда угодно. Почему люди не понимают этого?" – сказал Милевский в программе "Денисов Time".

Напомним, Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб Зенита, а Иван Ордец выступает за московское Динамо.

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