"В Грузии была та же ситуация. Забрали территории и собирались идти на Тбилиси. Были смерти, изнасилование детей и женщин. Я раньше думал, что это не люди плохие, а президент. Но после того, как я увидел, что военные делали с детьми и женщинами, для меня этот народ перестал существовать, у меня ненависть к слову "Россия".

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Вспоминаю Украину как свой дом. Я там вырос. Я там знаю каждый уголок, особенно в Киеве. И ни к одному месту так не могу привыкнуть, как к Киеву. Я считаю Киев своим домом.

Когда я смотрю видео, как обычные люди воруют танки, то удивляюсь их смелости. Видел много видео и фото, как люди стоят перед танком и останавливают. Это свидетельствует о силе украинского народа", – рассказал Цитаишвили в комментарии Футбол NEWS.

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