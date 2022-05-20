Ранее 32-летний левый защитник планировал поучаствовать в благотворительных матчах Шахтера, но так и не прибыл в расположение команды. Игрок до сих пор находится на родине. Теперь же Исмаили хочет покинуть украинский клуб и стремится расторгнуть контракт, действующий до лета 2023 года.

Тринадцать лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА – видео знаменитой победы

При этом латераль, в отличие от многих соотечественников из Шахтера, не хочет возвращаться в чемпионат Бразилии. Исмаили настроен продолжить карьеру в Европе и уже контактировал с несколькими клубами. Об этом сообщает IG Esporte.

Бразилец выступает в Шахтере с 2013 года, перейдя из Браги. В сезоне 2021/22 сыграл 21 матч, отдал 5 ассистов. За время карьеры в Украине 6 раз выиграл УПЛ и 4 раза – Кубок.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником