Главный тренер национальной команды определился со списком футболистов на вторую часть сборов. К поединку с Шотландией будут готовиться не все.

"Сине-желтые" матчем против Риеки (1:1) завершили первый этап сборов в Словении. Команда получила два выходных, после чего возобновит подготовку к матчу отбора ЧМ-2022 против Шотландии, а также поединкам Лиги наций.

Риека – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Правда, обойма игроков несколько уменьшится. Александр Петраков решил отсеять 5-х футболистов – Виталия Буяльского, Артема Беседина, Дениса Гармаша, Сергея Булецу (все – Динамо) и представителя Шахтера Ефима Коноплю. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

А вот Денис Попов, травмировавший ахилл в матче с Эмполи, останется в расположении команды. Для восстановления ему понадобится около двух недель. Учитывая большое количество матчей в июне (минимум 4) тренерский штаб принял решение оставить его в сборной.

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