Лунин оказался в сфере интересов Тоттенхэма, Ювентуса и Боруссии Д, утверждает Fichajes.net. Украинец может стать игроком одного из этих клубов в сезоне 2022/23.

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Интересно, что допускается переход как на правах аренды, так и полноценный трансфер – Реал не прочь заработать на игроке, который большую часть сезона находится за спиной Тибо Куртуа.

К слову, Лунин присоединился к мадридскому клубу летом 2018 года, однако неоднократно отправлялся в аренду (Вальядолид, Леганес и Овьедо). В этом сезоне Андрей остался в Реале и сыграл в 4 поединках, но пропустил в каждом из матчей.

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