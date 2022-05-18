"Я доволен сбором. Еще 23 мая игры нет, но мне говорят, что е' организуют. Я не имею права говорить, но давайте я вам скажу: на 90% мы сыграем с ДР Конго контрольную игру 26 числа.

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К этому времени соберутся все легионеры, мы же не играли в марте, так вот такие у нас планы. Я вам уже говорил, 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, что все будут здоровы", – отметил Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что сборная Украины провела уже три благотворительных поединка, чтобы поддержать форму перед важным поединком с Шотландией. В матчах с Боруссией М и Эмполи удалось одержать победы, а вот с Риекой "сине-желтые" разошлись миром (1:1).

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