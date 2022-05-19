Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик все ближе к переходу в Бундеслигу.

Байер пытается в кратчайшие сроки достичь договоренностей с Шахтером по трансферу Михаила Мудрика, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер Фабрицио Романо.

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Немецкий клуб настаивает на подписании соглашения и ускоряет процесс переговоров, понимая, что на украинца претендуют также другие команды. Трансфер оценивается в 20 млн евро, а Мудрику предлагается 5-летний контракт. К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к украинцу со стороны Ромы.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Байер завершил сезон на третьей строчке Бундеслиги и завоевал право выступать в Лиге чемпионов.

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