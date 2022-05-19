Дарья Ракицкая, сестра воспитанника Шахтера Ярослава Ракицкого, решила попробовать себя в роли футбольного агента, чтобы помочь игрокам найти новое место работы во время войны, которую россияне развязали против Украины.

"На данный момент у многих украинских футболистов из-за войны восстановления профессиональной карьеры – это неопределенность, разорение, неизвестность и какая-то потерянность.

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Как говорят у нас: все мине! Найдем вам клуб, поможем, главное, поддерживайте форму и верьте в себя", – написала Дарья Ракицкая на своей Facebook-странице.

Для того чтобы девушка помогла в поиске футболисту, необходимо находиться за пределами Украины и быть профессиональным игроком.

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