Бывший нападающий и тренер сборной Украины благодарен Роберту Левандовски и всему мировому сообществу за поддержку нашей страны в войне с РФ.

"Европейские страны, включая мировое сообщество, поддерживают Украину, но есть страны, которые занимают нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, которую развязала Россия против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми общаюсь я – очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину.

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Кто из иностранных футболистов выразил самую большую и ценную поддержку? Я считаю, что это Роберт Левандовски, капитан сборной Польши. Он очень многое сделал.

В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить войну и помочь Украине", – рассказал Шевченко Tribuna.

Напомним, скоро украинская легенда вернется на футбольное поле. Андрей Шевченко планирует сыграть в двух благотворительных матчах.

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